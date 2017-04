Sushibar aan Utrechtse Voorstraat opnieuw beschoten

Twee jongens die boven het restaurant sliepen hebben rond 06.00 uur meerdere schoten gehoord. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Buurvrouw Ellen (60): ,,Ik ben altijd vroeg wakker dus om 6 uur was ik bezig op zolder toen ik opeens heel luid 'tak tak tak' hoorde. Het hield niet op. Ik ben naar beneden gerend maar ik zag al niks meer. De politie was er heel snel. Dan zie je pas hoeveel jongeren er dan nog uit de stad komen. Godzijdank was er toen er geschoten was niemand op straat. Vorige week is het ook al gebeurd. Twee keer in een week tijd, dat noem ik wel vaak. Terwijl het verder een hele leuke buurt is.''

Motief

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Over een motief is nog niets bekend. Ook vorige week werd dit niet duidelijk. Pas later, omstreeks kwart voor elf, ontdekte eigenaar Jorrit Wesselink vorige week zondag dat zijn zaak beschoten was. ,,Het waren kleine gaatjes. Van buiten zag ik er eerst niks van, pas toen ik fietsen die hier binnen stonden, buiten wilde zetten, zag ik glas liggen.'' Na enig onderzoek van de politie, veronderstelde deze dat bij de beschieting een luchtdrukpistool is gebruikt.