Maar even een saucijzenbroodje halen bij Bond & Smolders op de Lijnmarkt was er niet meer bij. Suster Bertken stierf op 87-jarige leeftijd, nadat ze 57 jaar als kluizenares had geleefd.



Een boerka of nikab is ook een soort gevangenis. Eentje met meer bewegingsvrijheid dan die paar vierkante meter die Suster Bertken zichzelf gunde. Maar een stoffen kerker niettemin, ontworpen om vrouwen onzichtbaar te maken.



Benepen godsbeeld

Dat ze er met (dreiging van) geweld in worden vastgehouden, niet alleen in Saudi-Arabië maar ook in Nederland, maakt het des te onverteerbaarder dat er ook vrouwen zijn die zichzelf er vrijwillig in opsluiten. Die de vrijheid opeisen om onvrij te zijn. Net als Suster Bertken 500 jaar geleden. Zelfopgelegde vrijheidsbeperking is in alle religies de manier waarop gelovigen hun devotie kenbaar maken.



Kledingvoorschriften, spijswetten, vasten, zelfverminking. Er ligt nogal een benepen godsbeeld aan ten grondslag: Hij schept in een handomdraai hemel en aarde om vervolgens te gaan zitten muggenziften over het al dan niet eten van ongeschubde vis. God als kleinzerige micromanager. Ik zou er niet voor knielen.