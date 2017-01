Syntus geeft ouderen uitleg over ov-chipkaart

De uitleg is onder meer te verkrijgen in de bus. Het is vooral bedoeld voor passagiers die met de buurtbus reizen.



Het blijkt dat ouderen moeite hebben met de chipkaart. Daarmee betalen, is voordeliger dan een kaartje kopen. Om te kunnen reizen moet de ov-chipkaart geactiveerd zijn. Bovendien moet de kaart aangemeld worden voor de buurtbus, omdat het tarief lager is.



Moeite

,,Chauffeurs van de buurtbussen merken dat sommige oudere passagiers moeite hebben met betalen'', zegt woordvoerder Hanneke Ruiter van de maatschappij. ,,Ook via de klachtenlijn krijgen we opmerkingen. Het gaat met name op de buurtbuslijnen in het oosten en westen van de provincie. We vinden de ov-chipkaart een niet echt handig betaalmiddel, maar het is landelijk ingevoerd. Het enige wat we kunnen doen is informatie te verstrekken.''