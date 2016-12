Syntus na overname streekvervoer in regio 'brokkenpiloot'

Volgens vakbond CNV Stads- en Streekvervoer is het aantal schademeldingen 'onverantwoord hoog'. "De Nederlandse buschauffeur staat bekend om zijn vakbekwaamheid. Maar bij Syntus zijn veel nieuwe chauffeurs ingehuurd die onbekend zijn met de routes. Die rijden naar links terwijl ze toch rechtsaf hadden gemoeten. Ze moeten dan rare manoeuvres maken om dat weer goed te maken'', zegt bestuurder Peter de Ridder.



Hij wijst verder op de krappe tijd die een bus krijgt om van A naar B te rijden. "Chauffeurs moeten zich haasten om op tijd te rijden. Dat heeft Syntus zichzelf aangedaan. Nieuwe bedrijven beginnen veelal met een soepelere dienstregeling en kijken dan na een jaar of er wat aangepast kan worden. Bij Syntus gebeurt het andersom.''



Vakbond FNV bevestigt het verhaal. Bestuurder Lutz Kressin: "Ik heb ook gehoord dat er hier en daar blikschade wordt gereden.''



Incidenten

Volgens Syntus wordt er 'altijd wel schade gereden'. "We hebben de afgelopen tijd twee incidenten gehad: een scooter die een rare manoeuvre maakte en onder de bus belandde en een voetganger die plotseling door rood licht liep. Schade aan paaltjes komt vooral doordat chauffeurs onbekende routes rijden en draaien waar dat eigenlijk niet kan'', aldus woordvoerder Emile Broersma. "Hier kunnen zij ook niet zoveel aan doen. Als de concessieverloop van Connexxion naar Syntus normaal was verlopen, hadden ze hun routes kunnen verkennen.''



Syntus belooft de rijtijden per 8 januari te verbeteren, met minimale gevolgen voor de dienstregelling. Broersma: "Het gaat om minuten of zelfs seconden.''



De eerste weken van Syntus gaan stroef, omdat vanwege een rechtszaak over de gunning door de provincie pas enkele weken van tevoren zeker was dat ze buslijnen over kon nemen van Connexxion.