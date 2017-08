‘t Hoogt en Kinepolis strijden om City-bioscoop

Eigenaar van het gebouw Philipp Wolff heeft nog geen besluit genomen over de toekomstige gebruiker. ,,Wij willen door met de City-bioscoop’’, zegt manager sales en marketing van Kinepolis Nederland, Jacqueline Aarts. Kinepolis huurt momenteel de bioscoop, die in 1936 openging.

’t Hoogt is op zoek naar een andere locatie, omdat het filmhuis eind 2018 uit het huidige rijksmonumentale pand aan het Hoogt moet vertrekken. Directeur Rianne Brouwers (momenteel op vakantie) is al maanden in gesprek met Wolff over een verhuizing naar de City-bioscoop. Woordvoerder van ’t Hoogt Manon Scholten zegt dat City ‘typisch een bioscoop is voor de programmering van ’t Hoogt’. De kans dat ’t Hoogt verhuist naar City, dat op de hoek Voorstraat/Drift zit, noemt zij ‘zeer groot’. ,,Hoe de huurconstructie eruit gaat zien, is nog niet duidelijk.’’

’t Hoogt wil de onderhoud behoevende bioscoop ingrijpend laten verbouwen. In plaats van de huidige drie zalen moeten er straks vier zalen komen met in totaal meer stoelen. Ook voorziet het plan in een restaurant met klein terras en in betere toegankelijkheid voor mindervaliden. ,,We willen het pand in oude glorie herstellen’’, zegt Scholten.

Geen deal

Philipp Wolff zegt dat er vooralsnog geen deal is. ,,We zijn in gesprek. Of ’t Hoogt de toekomstige huurder wordt, hangt af van ’t Hoogt zelf.’’ Ook met Kinepolis is Wolff in gesprek. Maar ook daarover wil hij weinig kwijt. ,,Wij zoeken de media niet op.’’