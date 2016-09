'T.Rex' veroorzaakt chaos op de Neude

Komende vrijdag is de opening van de tentoonstelling 'T.Rex in Town' in het Leidse museum. ,,Maar tot die tijd loopt de T.Rex door heel Nederland. Hij is al gezien in Rotterdam en Breda, maar heeft nu ook Utrecht bezocht'', vertelt Naturalis-woordvoerder Susanne van Straaten. ,,En dat is nogal wat, 5000 kilo zwaar en 13 meter lang.''



Het dier was vroeger de schrik van de dino-wereld. ,,De T.rex is een vleeseter, veel anderen waren planteneters. Dat maakt het skelet dat nu in het museum wordt opgebouwd zo bijzonder'', vertelt Van Straaten. ,,Het is een van de drie best bewaarde skeletten ter wereld en de enige buiten Noord-Amerika.''



Pronkstuk

De T.Rex is het pronkstuk van de tentoonstelling. ,,In 2013 begonnen we met de zoektocht naar een skelet. Deze hebben we gevonden in Montana in de Verenigde Staten. We hebben hem helemaal zelf opgegraven.'' Met de actie 'Tientje voor een T.Rex' werd geld ingezameld om het dier te laten komen. ,,We moesten de landeigenaar vijf miljoen euro betalen. Tienduizenden kinderen hebben bijgedragen, de rest is via sponsors bij elkaar gelegd.''



Vrijdag is de officiele opening van de tentoonstelling T.Rex in Town. Zaterdag gaan de deuren wijd open voor bezoekers.