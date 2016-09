'Taalfout' op nijntje-beeld trekt grappenmakers aan

De vermeende taalfout op het nijntje-beeld op de Mariaplaats in Utrecht is voer voor grappenmakers. In het gedicht op de sokkel staat 'a father and his kit', waarmee kind wordt bedoeld. Het is echter geschreven met een t, wat een jong konijntje betekent. Volgens de initiatiefnemer is het dichterlijke vrijheid, maar er hingen vandaag twee briefjes met andere gedichten in steenkolen-Engels.