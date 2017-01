Tabakzaak terug van weggeweest

Eind oktober openden broer en zus Jeffrey (29) en Kim (24) van Maarsseveen hun winkel aan de Lange Elizabethstraat, pal naast FEBO. De straat staat steevast in de top van de duurste straten van Nederland. Zit er nog brood in de verkoop van sigaretten en shag? Zeker, zegt Kim. ,,Mensen blijven gewoon roken. Het is direct vanaf het begin druk. We wilden op een vrijdag open gaan. De dag ervoor waren we binnen bezig met voorbereidingen. Er werd steeds op het raam geklopt . Toen zijn we 's avonds alvast gaan verkopen.''

Realistische droom

Jeffrey was werknemer in de tabakszaak die tot 2013 op precies dezelfde plek was gevestigd. De eigenaar stopte ermee en Jeffrey koos voor een baan in een andere branche. Het bleef kriebelen, zeker omdat hij vaak in de stad werd aangesproken met de vraag of de winkel terug komt. Vorig jaar had hij een realistische droom dat hij in de oude sigarettenwinkel stond. De jonge Utrechter ging op onderzoek uit en zag dat het oude pand leeg stond. Samen met zijn zus stortte hij zich in een avontuur en pakte zijn oude beroep op, maar nu als eigenaar.