Tachtig sponsors betalen nieuwe shirts Zwaluwen 6

,,We hebben eerst gezocht naar een sponsor voor het tenue. Dat was niet eenvoudig, want de shirts, broeken en kousen kosten inclusief bedrukking zo'n achthonderd euro.'' Daarop bedacht Wolfert een nieuw plan: ,,Ik ging meerdere sponsors zoeken, die dan allemaal een kleiner bedrag moeten betalen.'' Het werden uiteindelijk tachtig bedrijven: ,,Dat vond ik wel een mooi aantal. Stel dat je vier bedrijven doet, dan heb je vier logo's op je shirt. Dat ziet er een beetje gek uit, en ze moeten toch allemaal nog tweehonderd euro betalen. Tachtig leek me goed, want het had meer kans van slagen omdat het maar een tientje kost. Daarnaast is het eigenlijk ook te gek voor woorden, dus dat sprak me wel aan.'' Met dat plan ging Wolfert naar zijn aanvoerder. ,,Die wist er als enige van.'' Hij legde zichzelf nog een beperking op: alle tachtig bedrijven moesten gevestigd zijn in de Vechtclub XL, waar veel creatieve ondernemingen kantoor houden. Het bedrijf van Wolfert, die grafisch ontwerper is, is daar ook gevestigd. ,,Er zitten daar zo'n 100, 120 bedrijven. Ik kon dus een aantal keer nee incasseren.''

Netwerkborrel

Uiteindelijk haalde Wolfert genoeg bedrijven binnen. ,,Een heleboel moest ik er over de streep trekken, maar de meesten vonden het hilarisch en fantastisch om mee te doen. Voor hen is het natuurlijk een fantastisch verhaal voor netwerkborrels. Wie kan er nou zeggen dat z'n bedrijf een voetbalteam sponsort? En dat we dan in de onderste regionen spelen, ach..''



Vorige week zondag was de eerste wedstrijd van het team in de tenues. ,,Samen met de aanvoerder vertelde ik het verhaal in de kleedkamer. Uiteindelijk kwamen die shirts uit de doos. Het was geweldig.. Je had die gezichten moeten zien! En ze brengen geluk, want we wonnen direct.''



Gesprek

Zelf heeft de linkshalf er nog niet in gespeeld. ,,Nee, ik ben geblesseerd. Hoe ze spelen weet ik dus niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat tijdens een saaie wedstrijd die logo's een mooi gespreksonderwerp zijn voor een tegenstander.''



De sponsoren hebben het tenue nog niet gezien. ,,Eigenlijk willen we een keer een teamfoto maken met alle sponsoren eromheen, maar dat is niet zo makkelijk.''