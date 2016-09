Tankauto staat stil op A28 bij afslag Uithof

Vanwege het zoutzuur is de brandweer is uitgerukt met een schuimblusvoertuig en ook een adviseur gevaarlijke stoffen is ter plaatse. Rijkswaterstaat heeft bepaald dat de auto niet verder mag rijden en dus is een tweede tankauto onderweg om de vracht over te nemen.



De chauffeur van het voertuig heeft het lek zelf gedicht. De parallelrijkstrook en de afslag Uithof/De Bilt zijn afgesloten. De hoofdrijbaan is wel vrij. Er staat zo'n vijftien kilometer stilstaand verkeer en de vertraging is 30 minuten. De afrit blijft nog een tijdje dicht, meldt Rijkswaterstaat.