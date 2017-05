Tankwagen met bitumen oorzaak van stank in Vianen

UpdateEen tankwagen met bitumen op het terrein van wegenbouwbedrijf Gebroeders Van der Lee is de oorzaak van de stank die Vianen al urenlang in zijn greep houdt. De brandweer heeft er opgeschaald naar grip 1.

In die tankwagen zit bitumen, wat gebruikt wordt bij het leggen van asfalt. Dat moet warm gehouden worden, maar in één van de tankwagens is de druk zo hoog opgelopen dat de chauffeur de klep van de wagen heeft opengezet. Dat vertelt burgemeester Wim Groeneweg van Vianen.

,,Daardoor is een enorme gasachtige wolk vrijgekomen die nu over het dorp waait. Het duurt nog ongeveer een kwartier, dan is het voorbij", voorspelt Groeneweg.

Gasachtig

De gasachtige geur is inmiddels tot in de wijde omtrek te ruiken. Bewoners zijn met een NL Alert gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Ook in Vianen, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Culemborg hebben mensen die oproep gekregen.

Het is nog onduidelijk over de lucht gevaarlijk is voor de gezondheid. ,,Het is geen gezonde lucht", zegt de burgemeester. Bewoners klagen wel over misselijkheid, hoofdpijn en keelpijn.