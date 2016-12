Tasjesdief kapsalon laat tweede kans lopen

De dief die afgelopen zaterdag een tas gestolen heeft uit Kapsalon van Kesteren aan het Smaragdplein in Utrecht, heeft de tas niet alsnog betaald. Eigenaresse Petra Wammes gaf de dief tot dinsdag de tijd om de tas te betalen. Maar dat is niet gebeurd. ,,Helaas niet. Ik had het graag op die manier opgelost.”