Tasjesdief kapsalon meldt zich alsnog

Vechten om een studieplek in de uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek

12:54 Studenten moeten dringen voor een studieplekje in de universiteitsbibliotheek. Vooral in tentamenweken is er in de vestigingen op De Uithof en aan De Drift een nijpend tekort aan plekken. Student & Starter (S&S) en de SP willen daarom nieuwe studieplekken in bibliotheek Lunetten.