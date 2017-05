Taxichauffeurs: Wij zijn kind van de rekening in bouwput station

De Utrechtse taxichauffeurs verzetten zich fel tegen de verkeersmaatregelen van de gemeente rond het centraal station. Ze vrezen dat ze vanaf vandaag vast komen te staan op met name de Catharijnesingel, nu ze niet meer via het Smakkelaarsveld naar de Leidseveertunnel kunnen rijden.

De chauffeurs moeten nu tijdelijk via de Spoorstraat gaan rijden. Door de vele werkzaamheden in de afgelopen jaren zijn ze al het kind van de rekening geworden, zo klagen ze.

Het AD/Utrechts Nieuwsblad liet zich vanochtend in de spits door Tim Vermeer, een van de ontevreden chauffeurs, naar de andere kant van de stad, kantorenpark Papendorp, brengen. Wat bleek? Met de door de taxibranche verwachtte en voorspelde verkeerschaos viel het op de eerste dag mee. Mede dankzij de inzet van ‘een leger aan verkeersregelaars’.

Muurvast

Vermeer: ,,Het is toevallig vandaag redelijk rustig. Maar met de Catharijnesingel weet je het nooit. Er hoeft maar iets te gebeuren en alles staat muurvast. Het duurt dan niet alleen langer voor ons, maar ook voor de klanten.’’

Vermeer vertrekt rond 8.30 uur vanaf een van de taxistandplaatsen op het Stationsplein, aan de oostkant van Utrecht CS. Vanaf hier is het voor de taxi moeilijk wegkomen omdat er veel vrachtwagens, komend vanaf de Spoorstraat, tegen het verkeer in rijden. De gemeente heeft hier speciaal verkeersregelaars ingezet om in te spelen op de chaos in deze grote bouwput. Deze verkeersregelaars staan ook op de plek waar de Spoorstraat uitkomt op de Catharijnesingel.

Verbaasd

Via de Spoorstraat rijdt Vermeer, tegen alle voorspellingen in, met gemak linksaf de Catharijnesingel op. Hij is zelf ook een beetje verbaasd dat dat zo makkelijk gaat. ,,De verkeersregelaars doen goed werk. Maar ja, hoelang staan ze er’’, zegt hij sceptisch.’’

Vanaf de Catharijnesingel draait Vermeer het Smakkelaarsveld op en komt vervolgens via de Leidsveerteunnel aan de andere kant van het station (westkant) uit. Ook hier kan hij goed doorrijden op de busbaan. Even stokt het bij het 5 Meiplein. Dat ligt ook open. Verkeersregelaars moeten ook hier het verkeer regelen. Vervolgens bereikt Vermeer de Prins Clausbrug. Via de busbaan op Papendorp komt hij op de plek van bestemming: de Van Deventerlaan.

Quote We zien de nieuwe situatie nog een paar dagen aan Taxichauffeur Tim Vermeer

Een ritje van in totaal 5,2 kilometer. Duur: 18 minuten. ,,Dat is iets langer dan ik totnutoe gewend was. Maar het verkeer viel mee’’, erkent Vermeer. ,,Wellicht dat vandaag niet zo’n goede graadmeter was.’’