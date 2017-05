Taxichauffeurs zijn daling inkomsten zat: ‘het is 5 voor 12’

Dat schrijft het Taxiplatform Regio Utrecht (TRU) in een brandbrief aan de Utrechtse gemeenteraad in. Het TRU is de officiële vertegenwoordiging van de taxichauffeurs in de gesprekken met de gemeente. In de ogen van de taxichauffeurs is het 5 voor 12. Als er niets gedaan wordt, is er een grote kans op ‘onlusten en spontane acties’, waarschuwt het TRU.

Onbereikbaar

De Utrechtse taxichauffeurs hebben al vaker bij de gemeente aan de bel getrokken over de gevolgen van de langdurige en ingrijpende werkzaamheden rond Utrecht Centraal Station. De taxichauffeurs vinden dat de gemeente bij alle werkzaamheden rond het station te weinig rekening met hen houdt. De taxi’s zijn onbereikbaar voor de klanten.

Omrijden

Bovendien worden de chauffeurs in hun ogen te laat geïnformeerd wanneer er weer ergens werkzaamheden gepland staan of wegen (tijdelijk) worden afgesloten, waardoor de chauffeurs moeten omrijden. Dat leidt weer tot extra reistijd. Al deze factoren hebben de branche geen goed gedaan, aldus het TRU. Woordvoerder Tim Vermeer; ,,Veel chauffeurs hebben het moeilijk. Ze verdienen de helft minder dan toen het taxiplatform er nog was. Het gekke is dat er nog wel steeds taxi’s bijkomen.’’

Busbaan

De meest recente aanleiding voor de noodkreet is het feit dat binnenkort (15 mei) de enige korte en directe doorsteek van de oost- naar de westkant van de stad via het centraal station (busbaan) dichtgaat. Deze baan wordt verbouwd tot trambaan.

Gevolg is dat de taxi’s vanaf dat moment alleen via de drukke Catharijnesingel aan de andere kant van de stad kunnen komen. ,,De Catharijnesingels is een crime om over te rijden. Het verkeer staat daar altijd vast,’’ legt woordvoerder Tim Vermeer uit. Vastzitten in de file op de Catharijnesingel is slecht voor hen en voor hun klanten, klagen de chauffeurs.