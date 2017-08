Te hoge drempels die voor schade zorgden opnieuw aangelegd

Na de aanleg van de drempels kreeg de gemeente diverse klachten en schademeldingen. Daags erna liet de gemeente Nieuwegein de drempels weghalen. Deze week zijn uitvoerders opnieuw bezig om de drempels aan te leggen. Hiermee is afgelopen woensdag begonnen. De inritconstructie aan de kant van de Utrechtsestraatweg is vandaag al klaar, waardoor de Buxtehudelaan dit weekend weer open kan voor verkeer.

Vanaf maandag is de T-splitsing aan de Van Heukelumstraat en de inritconstructie aan de kant van de Symphonielaan aan de beurt. De weg gaat dan voor drie dagen dicht. De bedoeling is dat de verkeersremmende drempels lager komen te liggen, zodat auto's er makkelijker overheen kunnen. Sommige drempels zijn breder gemaakt.

Gemeente aansprakelijk stellen

De gemeente bevestigt dat de drempels deze week in de straat opnieuw worden aangelegd. ,,Helaas zijn eerder in de uitvoering verkeerde elementen toegepast. Het is niet onze intentie dat auto's beschadigd raken van de snelheidsremmende maatregelen. De eerste drempel is dan ook door de aannemer aangepast en verkleind. De rest volgt deze periode’’, legt een woordvoerder van de gemeente uit. Hebben automobilisten schade aan de auto na het gebruiken van de drempels, dan kunnen zij de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Bob de Winter uit Nieuwegein maakte in het eerste weekend dat de verkeersdrempels gebruikt werden een filmpje. Hierin was duidelijk te horen hoe de onderkant van een auto over de drempel stuurde. Op zijn bericht op Facebook kwamen vele reacties en de video ging viral. Hij werd uitgenodigd op het Stadshuis. De Winter: ,,Ik kon goed uitleggen waarom ik niet geloof in dit soort verkeersremmende maatregelen en dat er alternatieven zijn voor drempels. Het was een goed gesprek. Misschien krijgt het nog een vervolg.’’