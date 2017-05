Te kort van memorie

Ingmar Heytze schrijft wekelijks over het leven in de monumentale oude binnenstad, oftewel het 3512-postcode gebied. Vorige week donderdag stond ik een gedicht voor te lezen aan het graf van J.H. Moesman, die met zijn laatste vrouw Els van Dijk werd herbegraven op Soestbergen, het kerkhof waar alle grote zonen en dochters van Utrecht uiteindelijk terecht horen te komen.

Quote Utrecht is kennelijk snel tevreden als 't om mirakels gaat Maandag jl. stond er een opmerkelijk berichtje in de krant: 'De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht heeft onlangs op miraculeuze wijze een aantal oude stukjes beeldhouwwerk teruggevonden, die behoren tot de opgravingen die in 1935 op het Domplein in Utrecht werden verricht. De opgravingsvondsten blijken ooit in een afvalkuil beland in de achtertuin van Domplein 25. (...) De nu gevonden resten betreffen beeldhouwwerk uit de vijftiende en zestiende eeuw. Het gaat onder meer om een gegroefd zuiltje van kalksteen, dat mogelijk een deel is van een grafmonument, en een fragment van een rood geschilderd been van een beeldje.'

Utrecht is kennelijk snel tevreden als het om mirakels gaat. Wat niet wegneemt dat het een verrassing mag heten, en misschien niet zo'n aangename. Want welke gek gooit er nou opgegraven en genummerde bodemschatten weg?

In Utrecht, en elders ongetwijfeld ook, komt het vaker voor dat er dingen verdwijnen die met goed fatsoen niet mochten zoekraken. Zo lagen onze stadsrechten, opgesteld in 1122 op kalfsleder, lange tijd in een mand gepropt op de zolder van het stadhuis, totdat ze in de negentiende eeuw werden gevonden.

We weten niet wat we hebben, en we kunnen de massieve hoeveelheid tijd waarin onze stad heeft bestaan voordat wij een keer aanspoelden uit het grote niets, onmogelijk overzien. Spinvis zingt ergens: 'De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmt altijd een keer.' Alles wat we doen is al gedaan door mensen die ook waren vergeten dat het waarschijnlijk al eerder was gedaan.

Ik heb altijd in Utrecht geleefd in het eerbiedige besef dat de grond vol stokoude dingen zit waarover we alleen maar vermoedens kunnen koesteren. Dat sommige van die dingen al een keer een wederopstanding hebben beleefd en toen weer elders de aarde in gingen, voegt daar een nieuwe dimensie aan toe.