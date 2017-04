Tegenstanders windmolens Rijnenburg sturen wethouder brief op poten

De Vereniging Buren van Rijnenburg en de Stichting Wijkoverleg Galecop hebben in een brief aan wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) hun onvrede geuit over de plannen voor windmolens in de polder Rijnenburg. De bewoners voelen zich niet serieus genomen.

In de brief benadrukken beide bewonersgroepen dat ze niets zien in de plannen van bewonerscoöperatie Rijne Energie en energiemaatschappij Eneco om in de polder Rijnenburg, het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2, windturbines neer te zetten. ,,Wij delen u mede dat hierdoor onrust en grote zorgen zijn ontstaan bij veel omwonenden van deze mooie polder’’, schrijft de vereniging Buren van Rijnenburg.

Petitie

Quote Eventuele gevolgen van windturbines voor omwonenden worden al helemaal niet benoemd Stichting Wijkoverleg Galecop De vereniging, die bestaat uit bezorgde bewoners uit de wijk Galecop en de Meern Zuid, heeft onlangs een petitie overhandigd die oproept hier geen turbines te plaatsen. Die petitie is 800 keer ondertekend. ,,En er tekenen nog steeds bewoners onze petitie die de gemeente al in ontvangst heeft genomen tegen windmolens in Rijnenburg’’, zo staat in de brief aan de wethouder. De bewoners zijn overigens wel voor zonnepanelen.

De Stichting Wijkoverleg Galecop hekelt de manier waarop de gemeente tot nog toe over de plannen communiceert. ,,Er wordt verwezen naar 12.000 verstuurde brieven, berichten op sociale media en in kranten. Gebleken is echter dat, ondanks deze goede bedoelingen, bewoners in Nieuwegein Noord niet of zeer beperkt op de hoogte zijn van de plannen. Eventuele gevolgen van windturbines voor omwonenden worden al helemaal niet benoemd.’’

Gevolgen voor bewoners

En over dat laatste maken over de bewoners van de wijk Galecop zich grote zorgen. ,,Slagschaduw, geluidsoverlast, waardevermindering van woningen en horizonvervuiling zijn zorgwekkende onderwerpen die tot nu toe vanuit de initiatiefnemers niet voldoende serieus worden afgewogen tegen commerciële belangen. Het voorkomen van overlast en het garanderen daarvan naar de omwonenden zou een passende stap zijn in het lopende participatietraject.’’

De afgelopen maanden heeft de gemeente Utrecht duizenden omwonenden uit De Meern, Nieuwegein en IJsselstein uitgenodigd om op het stadskantoor mee te denken over de voorwaarden waarop er windmolens en de minder omstreden zonnepanelen in de polder kunnen komen. De polder Rijnenburg is door de provincie aangewezen als zoekgebied voor plaatsing van windmolens.

Draagvlak

Het stadsbestuur wil meewerken aan plannen voor zonnepanelen en windmolens en wil via de eerder gehouden stadsgesprekken draagvlak onder bewoners en omwonenden creëren. Rijne Energie heeft al laten weten dat windmolens in het plan thuishoren en dat het schrappen hiervan grote gevolgen heeft voor het aantal zonnepanelen. Om de doelstelling zonder turbines te halen, zou grofweg een derde van de polder bedekt moeten worden met zonnevelden.