De tegenwind komt niet onverwacht. Dicht bij huis in Houten, maar ook elders in het land, vliegen voor- en tegenstanders van windmolens elkaar in de haren. De discussie over windmolens verdeelt op sommige plekken hele dorpen. De stad Utrecht deed in het recente verleden ook ervaring op met de gevoeligheden rond windmolens. Een plan voor turbines op bedrijventerrein Lage Weide werd na een slepende discussie in 2013 door de gemeenteraad van tafel geveegd.