Tekening komt tot leven in animatiefilm

Het ziet eruit als een gewone knutselmiddag in kinderkunstwerkplaats De Vrijstaat. Kinderen kletsen druk met elkaar, terwijl scharen door papier snijden en potloden hard over het papier krassen. Toch gebeurt hier iets bijzonders: met behulp van computers, tablets en camera's boven de tafel maken negen meiden animatiefilmpjes.

Dat klinkt lastiger dan het is, aldus animator Moniek van der Kaaden van De AnimatieTafel. ,,De kinderen knippen of kleien. Ze verschuiven het iedere keer een klein stukje. Door een foto te maken met de entertoets van de laptop en deze foto's achter elkaar te plakken ontstaat een filmpje. Onderwerpen variëren van een kleihuisje dat overspoeld wordt door een reuzengolf tot letters die sierlijk over het papier dansen. Het leuke voor de kinderen is dat alles kan: zelfs hun wildste fantasieën kunnen ze uit laten komen op papier."

Houterig

Met de nieuwe expositie Animatiestudio Vrijstaat kunnen kinderen hun tekeningen tot leven laten komen. Daarnaast kunnen ze ook zelf in een animatiefilm spelen onder een camera die aan het plafond bevestigd is. Wie zelf niet zo creatief is, kan beneden kijken naar illustraties van Pépé Smit, bekend van Fred het Hert. Ook selecteerde Van der Kaaden voor de bioscoop in het gebouw animatiefilms van Nederlandse makers.

De expositie is gericht op kinderen van zes jaar en ouder, een leeftijdsgroep die volgens Van der Kaaden vaak met animatiefilmpjes in contact komt. ,,Van Keepvogel tot Western Spaghetti, allemaal zijn het tekeningen die tot leven komen. Al worden deze natuurlijk een stuk professioneler gemaakt. Waar professionele films gemaakt worden met 24 beelden per seconde, werken we in De Vrijstaat met 6 foto's per seconde.''