Tekort Tourstart loopt op tot bijna zes ton

Weer jaren cel geëist na gewelddadige overval in Lunetten

16:03 Tegen twee van de mannen die in 2014 een gewelddadige overval pleegden op de bewoners van een huis in Lunetten in 2014, is in hoger beroep 16 en 14 jaar cel geëist. Dat is drie jaar meer dan de rechtbank in Utrecht het duo had opgelegd.