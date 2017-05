Telefoon meldkamer stond roodgloeiend door stankoverlast Vianen

Mede daarom verstuurden de veiligheidsdiensten omstreeks 21.45 uur een NL Alert om bewoners te waarschuwen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Aan de Lekdijk had een chauffeur de ontluchtingsklep van een tankwagen met bitumen opengezet, omdat de druk in de wagen te veel opliep. Bitumen wordt gebruikt bij het leggen van asfalt.



Tussen de eerste melding om 20.07 uur uit de Seringenstraat in Vianen over een mogelijk gaslek en het uiteindelijke NL Alert over de stankoverlast aan de Lekdijk zat ruim anderhalf uur. ,,Daar ging een tijd overheen omdat in het begin nog veel onduidelijk was. Maar tussen 20.30 en 21.00 uur ging het opeens heel snel en kreeg de meldkamer heel veel telefoontjes binnen. Het was een gekkenhuis”, verklaart brandweerwoordvoerder Danny Volmer, die gisteren ook aanwezig was.



Op dat moment werd er opgeschaald. Onder andere de gemeente werd er toen bij betrokken om daarna de bevolking te informeren. De NL Alert kwam via de ether ook bij mensen in Houten, Nieuwegein, Culemborg, IJsselstein en Lopik terecht.