Tennisclub Rijnsweerd moet wijken voor snelweg

Daardoor is de kans groot dat de 420 leden tellende club ophoudt te bestaan. Tenzij de club nog een onderkomen vindt in de buurt van waar het nu speelt. Maar tot op heden is er geen alternatieve locatie voor de club gevonden. Een andere optie is dat leden worden ondergebracht bij andere clubs in de buurt.



Voor exploitant Ruud Nijnenhuis van TC Rijnsweerd is de toekomst nog ongewis. Nijenhuis is eigenaar van het park en woont daar ook met zijn gezin. Nijnenhuis heeft aangegeven wel op een andere plek in de buurt een nieuw tennispark te willen exploiteren, maar Rijkswaterstaat heeft het dat nog niet aangeboden.



Nijenhuis zal daarom waarschijnlijk worden uitgekocht. ,,Ik hoop begin volgend jaar duidelijkheid te hebben over mijn toekomst.''