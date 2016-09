Tentoonstelling Harry Potter naar Utrecht

Reclame makelaar Terberg misleidend

12:40 De reclame die makelaar Terberg uit Utrecht heeft gemaakt is misleidend. Dat heeft het College van Beroep van de Reclame Code Commissie bepaald. In folders melden dat een huis binnen zeven dagen verkocht werd terwijl het jaren in de verkoop heeft gestaan, is niet eerlijk, oordeelde het college vorige week.