'Terrormeeuwen' bekogelen voorbijgangers met kiezelstenen

Ze zijn er wel klaar mee; de bewoners van het seniorencomplex De Leidsche Poort aan de kop van de Graadt van Roggenweg en de Leidseweg. ,,De vogels op het platte dak zorgen ervoor dat de kiezelstenen naar beneden vallen’’, zegt bewoonster Pauw. ,,Eerst wisten we niet waar die stenen vandaan kwamen, maar nu weten we dat de kraaien en meeuwen op het dak het doen. Van de week kreeg een meisje dat voorbij liep een steen op haar arm. Er zijn nog geen ernstige ongelukken gebeurd, maar het kan zomaar gebeuren dat straks een voorbijganger zo’n kiezelsteen van vijf hoog op zijn hoofd krijgt. Daar moet je toch niet aan denken?’’

Mitros op de hoogte

Volgens bewoonster Pauw is de huismeester van woningcorporatie Mitros al op de hoogte, maar gebeurt er tot nog toe niets. ,,Misschien kunnen ze die stenen van het dak halen. Dan zijn we van het probleem verlost.’’

Daarna gaat Mitros onderzoeken hoe de stenen precies door de vogels naar beneden worden verplaatst. ,,Misschien dat we een camera plaatsen zodat we in beeld kunnen krijgen wat ze precies doen. En vervolgens kunnen we daar dan een passende oplossing voor bedenken’’, aldus Roetert