Terug in de tijd met rouwstoet Brederode

Een oude tekening in de kelder van het stadhuis zette begrafenisondernemer Martin Hendericks aan het denken. De gravure over de begrafenis in 1616 was het begin van een idee om de uitvaart na te spelen. Tekenaar Simon Frisius had alle notabelen van de stad minutieus nagetekend. ,,Toen mijn partner en de gravure zagen, kregen we spontaan het idee om er iets mee te doen'', zegt Hendericks. ,, Als begrafenisondernemer weet ik hoe het werkt, maar dit is wel 400 jaar geleden.''



Van de meeste mensen kreeg Hendericks wel de handen op elkaar voor het idee. Alleen de politici van de SGP wilden geen subsidie voor de tocht geven. ,,Daar was wel enige discussie over'', weet Hendericks. ,,Het is op zondag en we eindigen in de kerk. Dat wilde de wethouder niet. Via crowdfunding hadden het geld snel bij elkaar. We willen er geen circus van maken. Het is een uitvaart met respect geworden. Mooi dat het zo indrukwekkend is geweest.''



Jos Peek loopt achter de eerste trommelaar als één van de eerste mannen in de rouwstoet. ,,We lopen in het tempo van de trommelaars. We hebben twee keer geoefend. De tweede keer met hoeden. Nu in vol ornaat. Het ziet er prachtig uit. Nee, en er ligt niemand in de kist.''



Adelijk

De familie Brederode, die was adellijk, heerste van 1418 bijna drie eeuwen over de stad, destijds de Heerlijkheid Vianen. Hendericks speelt de neef van zijn overleden oom. Hij is Van Walraven de vierde. ,,Destijds was ik 19 jaar. De enige erfgenaam van Walraven de derde. Ik zou maar 24 jaar worden. Dus in mijn laatste vijf levensjaren heb ik er goed van genomen...''