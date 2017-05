Terug naar code geel: na regen minder kans op natuurbranden

Gemeente: Utrechts eethuis is stiekem een waterpijpcafé

15:12 Er staat met koeienletters ‘030 eetcafé’ op de gevel van het pand aan de Croeselaan 140 in Utrecht. Maar een uitgebreide menukaart is er niet te vinden. Wel kun je er een waterpijp roken en wat drinken. Het eetcafé is geen eetcafé, maar in de ogen van de gemeente en omwonenden een zogenoemde shishalounge. De eigenaar ontkent dit.