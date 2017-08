Terug van vakantie? Dit was het nieuws van deze week

Internationale pers

Met de opening van een nieuwe fietsenstalling de internationale pers halen. Laat dat maar aan Utrecht over. Oké, het gaat over de grootste fietsenstalling ter wereld. Met straks 12.500 plaatsen. De helft ervan is sinds maandagochtend in gebruik, de rest volgt op een later tijdstip. Het was de Britse kwaliteitskrant The Guardian die een artikel wijdde aan de megastalling naast Utrecht CS. De verwondering over de Hollandse fietsdrang droop ervan af. Ongelooflijk, constateerde journalist Daniel Boffey, dat zelfs als álle 12.500 klemmen straks gevuld zijn, de Utrechtse honger naar méér nog steeds niet is gestild. Fietsverkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) reageerde op Twitter. Zij wees erop dat Utrecht inclusief de 12.500 stallingsplaatsen in het Stationsgebied in totaal zelfs 33.000 plekken realiseert. „Maar ik geef toe: niet genoeg.”