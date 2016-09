Teruggevonden ring zorgt voor vreugdetranen

Aart Kok heeft maandagmorgen de hoop op een goede afloop al opgegeven. Een week is hij de ring al kwijt, dat komt niet meer goed. De manier waarop het is gegaan, is lullig. Kok legt de portemonnee even op het autodak en vergeet dit als er een grasmaaier nadert en hij snel vertrekt. Weg beurs met geld en pasjes. Maar die kunnen hem niet schelen. Dat de trouwring van zijn dit jaar aan kanker overleden Anja erin zit, dat is mega-erg.



De pagina op Facebook over de ring is talloze malen gelezen, het AD schreef erover. Lezers sturen hem foto's van gevonden ringen. Maar de juiste zit er niet tussen. ,,Ik heb veel hulp gehad. Er was zelfs iemand die met een metaaldetector de omgeving wilde uitkammen. Ik ben nog met een bladblazer in de weer geweest. Tevergeefs. Er is blijkbaar geen eerlijke vinder.''