'Tesla van pa' reed te hard om noodstop te kunnen maken

Voor trendwatcher en Tesla-rijder van het eerste uur, Vincent Everts, is duidelijk dat de autopilot-functie niet aanstond. ,,Als dat wel het geval is, dan remt de auto zo'n 50 meter van tevoren af en komt hij 3 meter voor de gevel of muur tot stilstand. Omdat de Tesla dit ongeval niet heeft kunnen voorkomen, kunnen we vaststellen dat die functie, die je zelf moet inschakelen, helaas niet aan stond.’’

Volgens Everts kan de Model S sportwagen flink accelereren. ,,De Tesla maakt, onafhankelijk van de autopilot, een noodstop als dit nodig is. Dan wordt de rem krachtig ingedrukt en stopt de auto 1 of 2 meter voor een object. Maar als je 60 kilometer per uur of harder rijdt, dan remt de wagen 20 tot 30 kilometer per uur af en is er niet voldoende tijd om geheel op tijd tot stilstand te komen.’’