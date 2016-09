Teun Bikker (74) heeft eigen wijngaard in Culemborgse volkstuin

In het begin had de 74-jarige Bikker nog geen idee of het wel een succes zou worden. Er bestonden al wel enkele gaarden in Zuid-Limburg, maar de Betuwe was een nog onontgonnen gebied. "Ik moest alles zelf uitzoeken. Dat duurde wel een paar jaar." Cursus

Het begon toen twee mannen uit België naar Culemborg kwamen om een cursus te geven over het maken van vruchtenwijnen. Bikker had op dat moment al een volkstuintje aan de Voorkoopstraat. Hij ging aan de slag met de vruchtenwijnen, maar dat bleek een allerminst eenvoudige opgave.



'Eigen wijntje'

Toen Bikker zijn volkstuintje moest verhuizen naar een andere plaats in het complex, gooide hij het roer om: als een van de eersten zette hij volledig in op druiven. "Dat bleek veel makkelijker te gaan, al was het in de beginjaren wel één groot avontuur." Na vier jaar dronk hij zijn eerste 'eigen' wijntje. In die tijd zag ook het Wijnmakersgilde West-Betuwe het levenslicht.



Hobby

Van het planten en het oogsten tot het persen en het bottelen: alles doet de Culemborger zelf. Als hij de verschillende druivensoorten heeft geplukt, vervoert hij ze in een plastic bak naar huis. Daar begint hij met het echte wijn maken. Maar wie denkt dat hij er elke dag mee in de weer is, heeft het mis. "Ik ben er gemiddeld twee dagen in de week mee bezig. Ik heb vanaf het begin al gezegd dat het wel een hobby moet blijven. Een kennis die er meteen elke dag mee aan de slag ging, stopte er na anderhalf jaar al mee."



Proeven

Tijdens de Open Dagen op de Teunishof, komende zaterdag en zondag, geeft Bikker vanaf 13.30 uur rondleidingen door zijn eigen wijngaard. Daarnaast vindt er een wijnproeverij plaats en is er een kleine markt voor antiek en curiosa. Plaats van handeling is het volkstuincomplex aan de Voorkoopstraat in Culemborg.