The Jets: meer dan 50 jaar 'Rock around the Dom'

De Culturele Zondag richt morgen de schijnwerper op Utrecht in de jaren ’50 tot ’75. Het kan niet anders of The Jets treden dan op. Utrechts legendarische beatgroep maakte furore in de roerige jaren ’60, hielp van Utrecht de beathoofdstad van Nederland te maken, en is nog steeds niet (en nog lang niet) uitgespeeld.

Halverwege de jaren ’60 timmerden The Jets flink aan de weg in Nederland. Wereldberoemd waren ze in heel Japan, waar singeltjes van de Utrechtse beatgroep bij tienduizenden over de toonbank gingen. Een oriëntaalse gretigheid die des te opmerkelijker is als je bedenkt dat niet één Utrechtse Jet ooit voet op Japanse bodem heeft gezet.Hun platenmaatschappij wilde op zeker moment de jongens uit het Majellapark wel naar het land van de reizende zon vliegen. Maar toen bleek dat Tonnie Mulder, destijds de drummer, geen vereiste werkvergunning kon krijgen omdat hij nog maar 14 jaar was. ,,Voor ons was het: we gaan met z’n allen, of we gaan niet. Dus toen zijn we maar thuisgebleven’’, vertelt Nico Witkamp.

Goldfinger

Nico (72) is tegenwoordig bassist van The Jets, maar hij begon als sologitarist. Van hem is het befaamde gitaarriffje uit het intro van Goldfinger, de titelsong van de gelijknamige James Bondfilm (1965). Vlak voor de Japanse première bracht Phonogram een instrumentale versie van dat nummer op de markt, ingespeeld door The Jets. Het begin van hun Japanse glorietijd.

Tot welke hoogten daarginds de roem steeg, daarvan hadden de Utrechtse rockers aanvankelijk geen flauw idee. Je had in Utrecht in de sixties geen Japanse televisie, je las er niets over in de krant, en de platenmaatschappij vertelde hun ook al niet veel. Pas toen de band verrast werd met de uitreiking van de Gouden Vinger, vanwege de 100.000ste singleverkoop, begon het te dagen.

Anton Geesink

Ze hoorden het overigens ook van judokampioen Anton Geesink, van wie drummer Tonnie een neef was. Anton was nog vele malen beroemder in Japan dan The Jets (overigens onder de commercieel passender geachte naam The Goldfingers). Geesink vloog er wél geregeld naartoe. Hij vond het geweldig dat het James Bondliedje op de radio het werk was van die jonge beatgroep uit zijn geliefde thuisstad Utrecht.

Hoes van de kerstplaat Santa Claus a Gogo, die The Jets exclusief voor de Japanse markt opnamen, onder de naam The Goldfingers.

Nico Witkamp: ,,In die tijd waren we best een ruig bandje. We zaten erin voor de blits. En voor de meiden. De poen kon ons weinig schelen. We hebben heel wat meegemaakt, maar het is ondertussen best lang geleden. Het gebeurt me wel eens dat ik in de kroeg naast iemand van een jaar of vijftig zit en besluit er maar niet eens over te beginnen. Ze geloven me toch niet, denk ik dan. En als ik er wel over begin, en het blijkt dat ze nog nooit van The Jets hebben gehoord, dan zeg ik: vraag maar aan je moeder, die weet het wel.’’

Ferenscz Mulder

Het verhaal van de Utrechtse Jets begint feitelijk bij Ferenscz Mulder. Eind jaren ‘50 is hij een knaap van 16 uit de Surinamestraat, dol op muziek en vooral op plaatjes draaien. In de wieg gelegd, bovendien, om te regelen en te organiseren. Hij speelt zelf geen instrument, maar wordt manager, woordvoerder en drijvende kracht achter The Jets. Die beginnen in 1958 als The Rocking Explosives, maar laten deze naam vallen in 1962 omdat iedereen zijn tong erover breekt. ‘The Jets’ bekt beter, bedenkt Ferenscz, die dan op de vliegtuigschool zit. Kort, krachtig.

Bandfoto van The Jets, begin jaren '60.

Afgebroken

De groep speelt aanvankelijk instrumentale Shadowsmuziek en later repertoire van onder meer The Beatles en The Stones. De Utrechters groeien langzaam maar zeker uit tot een Nederlandse live-attractie van zekere faam. Als The Jets spelen, worden zalen soms ál te letterlijk afgebroken. In Noord-Holland verbieden drie burgemeesters daarom een concert. De kranten staan er vol mee, maar die publiciteit vult de zalen alleen nog maar méér. Het jonge publiek vindt het allemaal prachtig, en The Jets zelf weten van geen ophouden. Ze spelen door het hele land en toeren inmiddels ook door Duitsland langs bars, nachtclubs en Weinstubes.

Margarine

In 1964 weet Ferenscz de groep aan een platencontract te helpen bij Phonogram, waar hij zelf is gaan werken om het 'platenvak' onder de knie te krijgen. De eerste single verschijnt in datzelfde jaar en voor het Lion Tops-label nemen ze daarna een reeks nummers op, vaak als begeleidingsgroep voor anderen. Dat label is van margarinefabrikant Leeuwenzegel; bij 40 zegeltjes krijg je een EP’tje met daarop nog onbekende artiesten. The Jets zijn zo'n beetje iedere zaterdag op radio Veronica te horen met een LionTop-liedje.

De bekendheid groeit aldus gestaag. Het jaar 1965 wordt het absolute topjaar, als Phonogram The Jets inhuurt om Goldfinger op te nemen.

Kerstplaat

Exclusief voor de Japanse markt worden uiteindelijk drie elpees opgenomen, vol met instrumentale versies van sixties-hits en zelfs een heuse kerstplaat: Santa Claus a Gogo. Nico Witkamp: ,,Die Japanners wilden álles hebben, het was niet te begrijpen. Phonogram bleef ons maar liedjes laten opnemen voor de Japanse markt. Wat ermee gebeurde, deerde ons nauwelijks. Wij waren róckers, moet je begrijpen. De 'troep' ging naar Japan, met het échte werk gingen we de zalen plat spelen. Dat is hoe wij erin stonden.''

In Utrecht is er dan sprake van een fanatieke The Jets-scene. Ferenscz heeft het pand Oudegracht 187 geregeld. Het doet dienst als demostudio en oefenruimte. Meer nog dan dat, worden hier de befaamde Jetsfeesten gevierd, tot diep in de nacht. Basgitarist Nico Witkamp: ,,Het waren besloten feesten, maar als je een meisje meebracht mocht je er meestal wel in.’’

Als speciale podiumact dansten The Beatgirls tijdens optredens van The Jets.

Koelewijn

De geest van de jaren '60 wordt aan de Oudegracht ten volle geconsumeerd, en dat trekt ook anderen in de muziekscene aan als een magneet. Peter Koelewijn is een bezoeker. Armand - die later 'Ben ik te min’ zingt - neemt er de eerste versies van zijn eerste elpee op. Mariska Veres flirt er met The Jets, maar kiest later voor het Haagse Shocking Blue. Veronica houdt er zijn feestjes, en dus zijn Ad Bouwman en Joost den Draaier er geziene gasten. Rob Out wordt er als dj ontdekt.

Nico: ,,Bands die ergens in het land hadden gespeeld, sloegen op weg terug naar huis geregeld af bij Utrecht. Om bij The Jets nog even verder te feesten.’’ Zij die blijven slapen, krijgen witbrood met maggi als ontbijt, als beproefd middel tegen een ferme kater.

Utrecht, in die jaren, is de beathoofdstad van Nederland.

Nederbeat

In 1966 nemen The Jets The Pied Piper op. Naast Goldfinger hun grootste succes. Met het nummer moet de Engelse markt worden aangeboord, maar hier gaat ene Christian St. Peters er met een eigen arrangement mee aan de haal. De Jets-versie haalt evengoed plek 2 in de Veronica top-40, en blijft voor altijd een nederpop-evergreen. Maar als de nederbeat een stille dood sterft, en de beatclubs worden verbouwd tot discotheken, is het ook gedaan met The Jets.

In 1969 zetten de leden er een punt achter.

Reünie

Tot 1982, als Ferenscz Mulder een reünie organiseert in het Jacobitheater in Utrecht. Sindsdien spelen The Jets weer. Als vertolkers, inmiddels, van de authentieke sixties sound. Als de Utrechtse jongens die meer dan vijftig jaar geleden 'rock around the Dom' speelden.

Ferenscz Mulder (75) is nog steeds hun publiciteitsmanager. Hij houdt kantoor in het NUtrechtgebouw aan de Cartesiusweg, in een kamertje vol krantenknipsels, foto’s, platenhoezen en geluidsdragers, genoeg om er een The Jets-museum van te maken. Precies wat de groep zou verdienen, vindt hij: Utrecht is zijn jongens best een beetje meer erkenning verschuldigd.

Hoes van The Pied Piper. Hoewel een B-kant, werd het liedje een van de twee (naast Goldfinger) grootste successen van The Jets.