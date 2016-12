Theemsdreef is klaar voor de jaarwisseling

In de buurt van het winkelcentrum zijn drie tijdelijke camera's geïnstalleerd. De camera's zijn duidelijk zichtbaar voor iedereen en daarbij is het nu al te zien dat er veel politie en gemeentetoezicht in de buurt is. Op oudejaarsavond zal de politie permanent aanwezig zijn in de omgeving van de Theemsdreef.



De buurtbewoners zijn blij met het hele arsenaal aan veiligheidsmaatregelen, maar tegelijktijd heerst scepsis over het totale effect. ,,Het is hier de laatste dagen een stuk rustiger dan voorgaande jaren rond deze tijd'', zegt een oudere vrouw die al veertig jaar op de Starkenborchdreef, om de hoek van het winkelcentrum, woont. ,,Ik ben er blij mee, want vorig jaar kreeg ik een paar keer van dat zware knalvuurwerk op mijn voorramen. Je schrikt je dan echt kapot.''



Maar tegelijkertijd beseft de vrouw dat de camera's en extra verlichting niet de oplossing van het totale probleem zijn. ,,Die rotjochies zien die camera's natuurlijk ook. Die zijn niet gek en gaan dan waarschijnlijk verderop in de wijk ellende trappen.'''



Kleine beetjes

Ook een overbuurman van het winkelcentrum zegt blij te zijn met de harde aanpak van de gemeente en politie op de Theemsdreef. ,,Het lost natuurlijk niet alles op, maar alle kleine beetjes helpen en ik kijk met iets meer vertrouwen uit naar oud en nieuw dan vorige jaren.''



Buiten de inzet in Overvecht heeft de politie dit jaar drie vuurwerkteams paraat die in overlastgevende wijken meteen via hun telefoon doorkrijgen waar de knal was. Ze kunnen er dan meteen op af.



Minder overlast

De aanpak lijkt succesvol. Want volgens woordvoerder Matthijs Keuning van de gemeente is de overlast van vuurwerk in de stad tot nu toe minder dan voorgaande jaren. ,,Het is nog vroeg, dus we moeten wel even afwachten, maar het ziet er nu gunstig uit.''