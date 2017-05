Thierry Baudet noemt aangekondigd protest in Utrecht ‘weinig stijlvol’

Een soortgelijke bijeenkomst van Baudet in Dordrecht- samen met zijn collega Kamerlid Theo Hiddema - werd in april nog verplaatst vanwege veiligheidsrisico’s.

,,Ik vind het weinig stijlvol en ik denk ook dat het weinig mensen zal overtuigen,” reageert Baudet. ,,Als deze mensen van mening zijn dat onze ideeën zo idioot zijn, dan kunnen en mogen ze natuurlijk altijd met ons in discussie. Maar het is erg raar om ons een podium te ontzeggen of onze ideeën uit de publieke ruimte te houden.”

Manifestatie

De actiegroep Utrecht voor Iedereen wil op 19 juni op de Neude een manifestatie houden. ,,Ruimte geven aan extreemrechtse vrouwenhaters zoals Thierry Baudet betekent een inperking van de vrijheden en veiligheid van minderheden,” meldt de actiegroep in een persbericht. ,,Baudet is de voortzetting van de politiek van Wilders met andere middelen. Na vijftien jaar van geleidelijke normalisering van racisme en islamofobie, probeert hij langs die lijnen een partij op te bouwen. Hij wil de rechten van werkenden opofferen voor ondernemers - of het nu gaat om de afbraak van het ontslagrecht of de invoer van een ondemocratisch zakenkabinet. Dit is een erg gevaarlijke ontwikkeling. Wij zijn tegen de verrechtsing van de nationale en internationale politiek, wij willen meer acceptatie en diversiteit!’’