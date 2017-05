Tienduizenden bezoekers verwacht bij Sleepbootdagen Vianen

Vianen staat de komende dagen weer volledig in het teken van de Nationale Sleepbootdagen, die hier eens per twee jaar worden gehouden. Zo’n tweehonderd sleepboten en opduwers laten zich van hun beste kant zien op het Sluiseiland in Vianen. Twee jaar geleden kwamen hier tussen de 80.000 en 100.000 bezoekers een kijkje nemen bij de varende monumenten.