Tienduizenden lieve woordjes voor 'n lieve man

Burgemeester Jan van Zanen was gistermorgen één van de eersten, die in het register in het Stadskantoor een dankwoordje schreef aan de afgelopen donderdag overleden tekenaar. Vele honderden mensen gingen hem on online al voor. In vier dagen tijd zijn meer dan 1.530 reacties geplaatst. Nog steeds stromen ze binnen. Mercis opende het register vrijdagmiddag, direct nadat de dood van Bruna bekend was gemaakt. Mercis behartigt alle zakelijke belangen van Dick Bruna. Volgens directeur Marja Kerkhof wordt op internet massaal op Bruna's dood gereageerd. ,,Er zijn meer dan 50.000 berichtjes, tweets of online artikeltjes geplaatst'', aldus Kerkhof die zich baseert op een zoekmachine.

De begrafenis van Dick Bruna vindt deze week in Utrecht in besloten kring plaats. Volgens Marja Kerkhof, directeur van Mercis, het bedrijf dat alle belangen van Dick Bruna behartigt, heeft de familie daar bewust voor gekozen. ,,Z'n hele leven heeft Dick met de halve wereld gedeeld. We willen in kleine kring afscheid van hem nemen'', aldus Kerkhof. ,,Utrechters, die Bruna willen herdenken, kunnen naar het nijntje pleintje of naar zijn atelier in het Centraal Museum, waar tot en met vrijdag een condoleanceregister ligt.''

Belangstelling Ook in het (nagebouwde) atelier van Bruna in het Centraal Museum ligt sinds zaterdag een condoleanceregister. Zakelijk directeur Marco Grob zegt dat er op die dag 'enkele tientallen reacties' zijn geschreven. ,,Er stonden geen rijen, maar er is zeker belangstelling voor.'' Gisteren was het museum gesloten voor publiek. Bezoekers kunnen tot en met vrijdag gratis het museum en atelier bezoeken om een boodschap achter te laten.

Opa van Utrecht Als je geluk had kwam je hem tegen In zon, sneeuw, mist en in regen Het was fijn als je hem zag en alle mensen die hem groette, zei hij vriendelijk gedag. Alsof Utrecht één grote familie was met hem als de pater familias. Ik zag hem altijd op de fiets, als hij terug knikte, zei ik even niets. Maar thuis riep ik dan blij: meneer Dick Bruna knikte weer naar mij! Jacqueline Kleijer

Media Het kantoor van Mercis in Amsterdam wordt platgebeld door veel buitenlandse media. ,,Journalisten uit bijvoorbeeld Australië, Amerika, Engeland en Japan bellen om te vragen wat er is gebeurd en of zijn overlijden onverwacht was'', zegt Kerkhof. Volgens Kerkhof, die Bruna meer dan 40 jaar kende, heeft het overlijden van de schrijver/illustrator geen gevolgen voor het bedrijf. ,,Mercis gaat door. Voor het bedrijf verandert er niet veel. De bekendheid van Bruna wordt wereldwijd nog steeds groter. In de VS en in China leren elk jaar meer mensen zijn werk kennen.''

Geliefd iemand

Hedwig Duindam was gistermorgen speciaal naar het Stadskantoor gekomen om haar medeleven te betuigen. ,,Ik schrok toen ik hoorde dat Bruna overleden was. Hij was een heel geliefd iemand in de stad.''



In haar condoleance bedankt ze Bruna dat hij tijd voor haar en haar zus heeft ingeruimd om hen te ontmoeten. Bij haar tekst in het register plakt ze speciaal een sticker met een duif erop.



Duindam legt uit dat ze jaren geleden samen met haar zus Bianca twee keer in het atelier van Bruna aan de Jeruzalemstraat is geweest. Haar zus is tekenares en vroeg of Bruna naar haar tekeningen wilde kijken. ,,Hij heeft mijn zus gestimuleerd.''