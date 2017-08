Tijd dringt voor Magreb'90 na 'buitenproportionele' naheffing

De Utrechtse voetbalclub Magreb'90 heeft nog drie weken de tijd om de fiscus ervan te overtuigen dat de naheffing van 600.000 euro over niet betaalde loonbelasting buitenproportioneel is. Het bestuur probeert spelers die in de betreffende periode voor Magreb'90 speelden, een verklaring te laten tekenen waarin staat wat zij destijds hebben verdiend.

De spelers die de verklaring tot nu toe hebben getekend, zeggen allen dat zij niets hebben verdiend bij de club in de periode 2014 en 2015. Dat zegt Tino Klein, voorzitter van derde divisionist Magreb'90 tegen het AD.

Maar het bestuur van de club heeft nog lang niet alle spelers uit de toenmalige selectie, van wie de meesten zijn vertrokken, kunnen benaderen. „Het valt niet mee om ze allemaal te traceren”, zegt Klein, die afgelopen jaar de voorzittershamer overnam bij Magreb'90 en tracht schoon schip bij de club te maken.

Volgens Klein hadden de al wel getraceerde spelers geen bezwaar om de verklaring te tekenen. De spelers die een verklaring hebben getekend, van wie enkelen bij de redactie bekend zijn, beweren in de betreffende periode geen geld te hebben ontvangen van de club.

Buitenproportioneel

Klein benadrukt dat het bestuur van Magreb'90 spelers niet onder druk zet om te beweren dat ze in de betreffende periode geen inkomsten kregen van de club. „Als een speler bijvoorbeeld 1.500 euro heeft verdiend, moet hij dat melden. We willen aantonen dat het bedrag van de naheffing niet klopt.” Klein merkte al eerder op dat er in het verleden bij Magreb'90 fouten zijn gemaakt. Maar de naheffing die de belastingdienst de club nu wil opleggen, is volgens hem buitenproportioneel.

Het bedrag van zes ton is volgens Magreb'90 niet gebaseerd op de werkelijkheid. „Het is mede gebaseerd op transferwaarden die enkele spelers van onze selectie destijds zouden vertegenwoordigen.” In die tijd speelden onder andere Nourdin Boukhari (voormalig profspeler bij Ajax en Sparta) en Moussa Kalisse (ex-Sparta) bij de club die werd geleid door voorzitter Najim el Houati. Die voormalige preses werd tijdens een trainingskamp in Turkije in januari 2016 opgepakt door de politie. Hij zit sindsdien vast, momenteel in Marokko, en wordt verdacht van drugshandel en witwaspraktijken. Onder leiding van El Houati klom de club vanuit de kelder naar de top van het Nederlandse amateurvoetbal.