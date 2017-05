Tijdelijke directeur voor Spoorwegmuseum

Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft vanaf vandaag – tijdelijk - een nieuwe directeur. Nicole Kuppens volgt de komende 9 maanden Marten Foppen op, die is opgestapt in afwachting van het onderzoek naar mogelijke fraude en belangenverstrengeling.

Nicole Kuppens, ad interim directeur van het Utrechtse Spoorwegmuseum.

Kuppens (48) was vanaf 2015 een jaar directeur van de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. Ze stopte met die baan om persoonlijke redenen. Daarvoor was de Amsterdamse van Limburgse komaf hoofd bedrijfsvoering bij het Stedelijk Museum. Ze heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven.

Met Kuppens heeft het Spoorwegmuseum weer een chef die knopen doorhakt, zegt woordvoerder Evertjan de Rooij. ,,We waren toch een beetje onthoofd toen haar voorganger Foppen in april van de ene op de andere dag niet meer kwam. Bovendien was ons hoofd exploitatie ook net vertrokken. We zijn blij dat Kuppens dat gat opvult.’’

Het programma van het museum voor 2017 staat, de rust kan wederkeren, zegt De Rooij. ,,Na de zomer starten we de procedure voor de nieuwe directeur weer op. Hopelijk kan Kuppens haar functie dan begin 2018 overdragen. Kuppens zelf de nieuwe directeur? Dat sluiten we niet uit. Als het beide partijen goed bevalt, is dat een optie.’’