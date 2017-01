Tijdelijke pendelbussen tussen het station en de binnenstad

Gemak dient de mens: paspoort thuisbezorgd

19:32 Online afspraken is bij de meeste gemeentes al mogelijk, maar in tijden van ‘druk, druk, druk’ gaat Houten nog een stapje verder. Wie geen zin of tijd heeft naar het stadhuis te gaan om het al bestelde nieuwe paspoort af te halen, kan dat thuis laten bezorgen.