Tikfout kost Nieuwegeins stel misschien duizenden euro’s in Postcode Loterij

In vier buurten in de regio Utrecht kon op nieuwjaarsdag nogmaals de champagne open. Zij wonnen 100.000 euro in de Postcode Loterij. Zo ook bij Peter en Els Janssen-Onstenk aan de Zomergaarde in Nieuwegein. Of toch niet?

,,Het is echt een pijn-in-de-buik-moment”, zegt Els Janssen-Onstenk (52). Zij en haar man Peter wonen sinds afgelopen zomer in het ministraatje van acht woningen waar zondag een Buurt-Ton viel. Ze hebben één lot en moeten de prijs delen met buren, waardoor ze kans maken op maximaal 16.000 euro.

Maar hebben ze nou gewonnen of niet? Want ze bleken met een verkeerde postcode mee te spelen: niet 3436 ZM stond er op hun afschrift maar 3436 XM. ,,Peter was gisteravond boodschappen doen. Ik maakte nog een grapje toen hij terug kwam: oh ben jij het. Ik dacht dat het de Postcode Loterij was. Nou wie heb je liever dan?’ Jou natuurlijk”, vertelt Els over de Nieuwjaarsavond in huize Janssen-Onstenk.

XM

Maar inmiddels hoopt ze toch heel erg dat Gaston Starreveld voor de deur staat met het verlossende woord: gooooedemiddag, u heeft wél gewonnen. Middenin de verbouwing kunnen ze het geld goed gebruiken. ,,We zagen onze postcode voorbij komen bij RTL Boulevard. ZM, dat zijn wij! We haalden gelijk de papieren erbij, maar op het afschrift stond XM. XM? Dat is de Koetsdrift, daar wonen wij helemaal niet”, verwondert Peter.

Quote We zagen onze postcode voorbij komen bij RTL Boulevard. ZM, dat zijn wij! We haalden gelijk de papieren erbij, maar op het afschrift stond XM. XM? Dat is de Koetsdrift, daar wonen wij helemaal niet Peter Janssen

Waar het mis is gegaan, is nog de vraag. En dus ook of ze gewonnen hebben of niet. ,,Eerst denk je dat je het zelf fout hebt gedaan. Maar je kan pas om 9 uur op maandag de ledenservice bellen, dus we hebben een nacht niet geslapen hoor”, zegt Els.

Tikfout

Janssen-Onstenk heeft inmiddels een theorie: halverwege november hebben ze hun lot overgezet van het oude naar het nieuwe adres. Met de nieuwe, juiste postcode 3436 ZM. Eind november zijn ze daarnaast lid geworden van de Vriendenloterij, net als de Postcode Loterij onderdeel van de Nationale Goede Doelen Loterijen. Daar heeft Peter waarschijnlijk een tikfout gemaakt en op zijn telefoon XM ingevuld in plaats van ZM. Die postcode, de foute dus, is vervolgens in alle administraties van de Nationale Goede Doelen Loterijen zo verwerkt.

,,Daar ben ik het dus niet mee eens. Ik werd lid van een andere loterij. Als je dan alles op XM zet, moet je daar toch toestemming om vragen?”, vindt Peter. Volgens hem heeft de ledenservice bevestigd dat hij eerst meespeelde op ZM en dat dat later is veranderd in XM. ,,Wie heeft dat veranderd? Ik niet.”