Timo (17) scoort met eigen geschiedenis-app: 'Een boek heb ik niet meer nodig'

Zelf is Timo vrij nuchter onder zijn creatieve en effectieve vondst. ,,Ik heb mezelf vroeger aangeleerd om te programmeren. Een kwestie van heel veel googlen en video’s kijken. Dat komt nu goed van pas.’’

Beetje omslachtig

Hij komt op het idee als hij aan het begin van het schooljaar voor een proefwerk leert. ,,We moesten ‘kenmerkende aspecten’ leren. Dat zijn 49 zinnen die passen bij verschillende periodes van de geschiedenis. In de boeken staan die zinnen soms een beetje omslachtig beschreven. Ik dacht: dat kan moderner. Toen ben ik begonnen met het maken van een begrijpelijke geschiedenis-app.’’

De app van Timo blijft niet onopgemerkt op het Rembrandt College. Zijn geschiedenisdocent ziet dat de leerlingen door de app van Timo veel beter en sneller leren dan in een gewone les. Ze moedigt hem aan om de app verder te ontwikkelen en biedt hulp aan. ,,De school heeft me geholpen met het zoeken van bronnen die bij de stof passen en de rector heeft me in contact gebracht met Studyflow, een groot bedrijf dat onderwijs digitaliseert. Ik heb daar een dagje meegelopen en geleerd hoe ik mijn app nog beter kan maken en er bekendheid voor krijg.’’

Quote Ik heb daar een dagje meegelopen en geleerd hoe ik mijn app nog beter kan maken en er bekendheid voor krijg Timo

Maandenlang steekt Timo elk vrij uurtje in zijn app. Vanaf vandaag is de nieuwste versie van de app onder de naam ‘Geschiedenis Gids’ dan eindelijk te downloaden voor Android en iOS. ,,Ik heb nu verschillende methodes in de app gebouwd die van makkelijk naar moeilijk gaan. Zo kan je de stof in stapjes leren.’’

In mei heeft Timo zijn examen Geschiedenis en hij weet wel hoe hij dat gaat voorbereiden. ,,Mijn geschiedenisboek heb ik niet meer nodig. Ik heb de app op zo’n manier gebouwd dat ik het fijn vind om te leren. Dat anderen dat ook vinden, is mooi meegenomen.’’

Verder ontwikkelen