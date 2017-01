Tips over vermiste hond Whoopi hebben nog geen effect

Klaver: Premier Rutte zet mensen tegen elkaar op

20:32 Mark Rutte is volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver niet de premier van alle Nederlanders. Met zijn paginagrote brief van vorige week, waarin hij mensen die het in ons land niet bevalt andermaal opriep weg te gaan, vindt Klaver dat Rutte legitimeert dat anderen ook gaan zeggen ‘rot op naar je eigen land’.