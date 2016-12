TivoliVredenburg nadert één miljoen bezoekers

Het jaar is nog niet achter de rug, toch kan het financieel geplaagde TivoliVredenburg spreken van een topjaar. Het aantal bezoekers is gestegen van 762.000 in 2015 naar wellicht meer dan 925.000. ,,Het is ongelooflijk'', reageert een verheugde directeur Frans Vreeke. Het exacte aantal bezoekers kan zelfs nog hoger uitvallen, omdat het deze week enorm druk is. Aanvankelijk werd gedacht dat TivoliVredenburg de grens van een miljoen zou passeren. Maar na hertelling viel het aantal toch iets lager uit. ,,Ik durf te voorspellen dat we volgend jaar zeker meer dan één miljoen bezoekers trekken'', zegt Vreeke.

De directeur verklaart de explosieve groei door een aantal factoren. ,,Het ene jaar kan je meer concerten en festivals programmeren dan in het andere jaar. Ook is TivoliVredenburg als muziekcentrum bekender geworden. Agenten proberen hun artiesten hier geprogrammeerd te krijgen. Je ziet dat we een naam opbouwen.''



Vooral pop en dance zijn publiekstrekkers. Alhoewel een verdeling wat betreft bezoekers naar de verschillende muziekgenres nog niet bekend is, gaat Vreeke ervanuit dat pop en dance, net als in 2015, de meeste bezoekers trekken. Ook festivals zijn gewild. Zo leidde het nieuwe jazzfestival Transition op 26 maart meteen tot een uitverkocht huis.



Ook het populaire kinderfestival My First Festival was twee keer volledig uitverkocht. Volgens Vreeke is het geen uitzondering dat op een drukke dag 6.000 tot 7.000 bezoekers TivoliVredenburg bevolken. ,,Met een programma overdag, 's avonds en 's nachts is dat aantal niet overdreven.''