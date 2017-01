Toch geen prijs voor Nieuwegeins stel: adreswijziging kwam te laat

Het Nieuwegeinse stel, dat dacht duizenden euro’s te hebben gewonnen ondanks een tikfout in de postcode, grijpt toch naast de prijs. De trekking voor de Buurt-Ton à 100.000 euro, waarvan zij maximaal 16.000 euro konden winnen, vond officieel plaats in december en in die maand speelden ze nog mee op hun oude adres. Ze waren een dag te laat met hun adreswijziging.

,,Ik ben in alle staten”, tiert Peter Janssen-Onstenk (51) aan de telefoon. Hij heeft net het ‘verlossende’ telefoontje gehad van de Postcode Loterij: u heeft niet gewonnen. Geen Gaston voor de deur, geen overvrolijke gooooedemiddag, geen straatbarbecue om het te vieren.

Niet een tikfout in de postcode – XM in plaats van ZM – blijkt de boosdoener, zoals ze urenlang dachten. ,,Het is een trekking van december en in die maand speelden wij nog mee op het oude adres”, herhaalt Peter wat hij maandagavond te horen kreeg van de Postcode Loterij.

Quote Het is een trekking van december en in die maand speelden wij nog mee op het oude adres Peter Janssen Uiteindelijk was hij een dag te laat met het doorgeven van zijn nieuwe adres. In de zomer waren hij en zijn vrouw Els (52) verhuisd naar de Zomergaarde in Nieuwegein, maar op 14 november belde hij pas om dat door te geven. De loterij had de lijst met deelnemers net de dag ervoor al naar de banken gestuurd, zodat die de automatische incasso voor de decembertrekking konden afschrijven.

,,Een adreswijziging kon pas ingaan per januari, dus in december zouden we nog op het oude adres meespelen. Nou, oke”, herinnert Peter zich het gesprek in november. ,,Maar dit is toch de trekking van 1 januari?”

Quote Het had ook de andere kant op kunnen vallen, dat er een prijs viel op hun oude adres Peter Janssen Maar de Postcode Loterij is onverbiddelijk. ,,De trekking vindt inderdaad plaats op 1 januari, maar die gaat over december. De januaritrekking vindt plaats op 1 februari”, verklaart een woordvoerder. ,,Vooropgesteld: wij vinden het ook heel jammer. Maar het had ook de andere kant op kunnen vallen, dat er een prijs viel op hun oude adres.”

Het Nieuwegeinse stel kan er echter met het verstand niet bij dat ze nog wel op 30 december een mail kregen om vooral nog een extra lot te kopen voor de Postcodekanjer van 49,9 miljoen euro. Op hun nieuwe postcode. Peter: ,,In november kan er niks meer, maar tot op de laatste minuut kan je nog wel een nieuw lot kopen op de nieuwe postcode. Hadden we dat gedaan, dan hadden we dus wel gewonnen.”

Volgens de loterij heeft dat te maken met verschillende betalingsmethodes. ,,Die loten worden meteen betaald via iDeal. Dat is een ander proces dan als je maandelijks meespeelt met een lot via automatisch incasso.”

Peter en Els, die in eerste instantie zeiden ‘het er niet bij te laten zitten’, verzuchten uiteindelijk. ,,Dan maar verder met sparen. Die jacuzzi komt er nog wel een keer.”