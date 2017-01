Toch nog steeds een hoop lawaai in vuurwerkvrije zones

De vuurwerkvrije zones in De Bilt lijken te hebben gewerkt, maar of het er nu echt rustiger was?

De vrije zone rondom verzorgingstehuis Weltevreden is minutieus: met een rode lijn heeft de gemeente een vierkant getekend. Het is voor het eerst dat De Bilt met plaatselijke vuurwerkverboden werkt.,,Ja, we weten dat er een zone is. Daar'', wijst Joost Paauw (54) richting het verzorgingstehuis aan het eind van zijn straat. Met familie steekt hij om een uur of negen al een paar dozen siervuurwerk af. ,,Maar we weten niet precies waar de grens is.''

Leen van der Heijden (65) merkt er op dat moment nog maar weinig van dat er voor zijn deur een vuurwerkvrije zone is. ,,Het komt nog steeds dichtbij'', zegt hij. Hij moet zijn stem verheffen, want net op dat moment knalt er van alles in de buurt. ,,Je zou denken dat ze wel verbodsborden ophangen, maar ik heb er geen gezien.''

Dat is precies het probleem, vinden Glenn Linnebank (23) en Ruben Ramakers (22). Glenn gooit net een rotje in de heg bij Van der Heijden, maar die gaat niet af. Het is net een paar meters buiten de zone, dus strikt genomen is dat niet verboden. Dat er een vuurwerkvrije zone geldt, is de twee volstrekt onbekend. ,,Dan hadden ze dat beter aan moeten geven. Heeft het in de krant gestaan dan? Maar ik lees toch geen krant'', werpt Glenn tegen. Een dag later bewijzen vuurwerkresten dat er ook in de zone best wat is afgestoken. Maar dat vindt Gerard-Jan Veenhoven (76), die in het tehuis woont, geen probleem. ,,Ik ben juist wel gesteld op wat siervuurwerk.''