Toen en Nu: De Reigerstraat als A1 voor fietsers

Een op de vijf Utrechters studeert tegenwoordig en bijna allemaal moeten ze geregeld in het Science Park zijn. In 1912 hield de stad zo’n beetje op aan het eind van de Reigerstraat, bij de stille oase van het Oudwijkerveld, het latere Wilhelminapark. Het zalige gewandel midden op straat werd slechts nu en dan gehinderd door de elektrische tram, op weg naar de Van Ostadelaan. Meer was er niet.

Nee, dan nu. De A1 dus, zij het tweebaans. Wethouder Lot van Hooijdonk, de Melanie Schultz van fietsend Utrecht, wil er banen bij voor de fiets. Zeg fietsstraat in Utrecht-Oost en alles springt op rood. Dat is in 1996 al geprobeerd en indrukwekkend mislukt. Is daarvan te leren? Vast wel. Mag je dan nooit meer iets proberen? Tuurlijk wel. Als het maar geen fietsstraat met middenberm wordt. Als de belangen van de winkeliers echt (!) worden meegewogen, net zo zwaar als die van de fietsers. Dan is er geen vuiltje aan de lucht.