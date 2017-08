Toen & Nu: Feest op Domplein

Donderdag 24 augustus Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

10:30 De veelbesproken nieuwe inrichting van 't Goylaan in Hoograven blijft de gemoederen in de Utrechtse politiek bezig houden. Vanavond is een inspraakavond in het stadhuis waarin verschillende belanghebbenden hun mening geven. Het project ligt onder een vergrootglas omdat de gemeente bij de hele binnenring meer groen wil ten koste van asfalt. Er is kritiek op de veiligheid.