Toen & Nu: Galgenwaard

Stedin dicht gaslek bij Zijdebalen

9:40 De Westerdijk in Utrecht is vanochtend afgesloten vanwege een gaslek. Het gaslek was ontstaan bij grafwerkzaamheden voor het nieuwbouwproject Zijdebalen. De brandweer is aanwezig voor eventuele calamiteiten. Stedin is onderweg om het gaslek te dichten.