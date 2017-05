Toen & Nu: Het Zandpad

Geschokte reacties op mishandelingen jonge meiden in Zeist

15:16 Op Facebook wordt schande gesproken over de mishandelingen van twee jonge meiden in Zeist de afgelopen weken. Er is ook kritiek op de reactie van de politie. Deze geeft weliswaar aan dat de zaak hoog wordt opgenomen, maar kon nog niet melden of de twee verdachten zijn aangehouden of verhoord.