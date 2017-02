Toen & Nu: Stil aan de Neude

Het eerste wat Jopie zag - na zijn moeder - was de Neude. Als kind tekende Jopie reeds in 1918 zijn ouderlijk plein, nog voor het postkantoor werd gebouwd op de plek van dat schilderachtige rijtje trapgevels.

Moesman sr. had een drukkerij op de Neude, in een van de panden die zouden plaatsmaken voor het gebouw waar nu StayOkay is neergestreken. De oude Moesman heeft tientallen schitterende foto's gemaakt op de Neude, dat er heus niet altijd zo verstild bij lag. De pomp, in het midden, was nog een geschenk van lood- en zinkpletterij Hamburger. Toen de Neude nodig was als parkeerterrein, verhuisde de pomp naar de Vleutenseweg om daar weg te kwijnen.